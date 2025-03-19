Вучич пообещал уйти в отставку, если докажут применение звуковой пушки

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет свой пост, если подтвердится информация о применении правоохранительными органами звуковой пушки во время протеста в Белграде. О применении этого акустического оружия против участников митинга сообщили оппозиционные СМИ со ссылкой на военных экспертов, власти обвинения опровергли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron / Reuters Фото: Johanna Geron / Reuters

«Вот я вам сейчас говорю — если бы наши войска использовали звуковую пушку «Вихрь», как ее там называют, то я больше не президент»,— приводит Nova S слова главы государства.

17 марта власти Сербии объявили, что готовы допустить ФСБ России и ФБР США к расследованию предполагаемого применения звуковой пушки в ходе протестов.

15 марта в Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста, в котором приняли участие, по разным данным, от 100 тыс. до 300 тыс. человек.

Массовые митинги в Сербии начались в ноябре 2024 года после того, как 15 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Незадолго до этого вокзал реконструировали. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии. На фоне протестов 28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Сегодня, 19 марта, депутаты сербского парламента утвердили отставку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лекарство от цветной революции».