Сербия готова привлечь РФ и США к расследованию о звуковой пушке на митингах

Власти Сербии готовы допустить ФСБ России и ФБР США к расследованию предполагаемого применения звуковой пушки в ходе протестов. Полиция не применяла никаких действий против участников протеста, заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Ранее сербские оппозиционные СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщили о применении этого акустического оружия, власти обвинения опровергли.

«Правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование»,— сказал господин Вучевич на пресс-конференции (цитата по изданию «Новости»). Кроме того, власти не давали приказа о применении дубинок. Подобные заявления сфабрикованы, утверждает глава сербского правительства. «Я думаю, сербская полиция научила нас, как контролировать скопление большого количества людей, не применяя силу»,— добавил премьер.

Сегодня президент Сербии Александр Вучич также заявил, что сербские власти не применяли против протестующих звуковую пушку. Расследование по этому делу будет завершено в течение 48 часов.

15 марта в Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста, в котором приняли участие, по разным данным, от 100 тыс. до 300 тыс. человек.

Массовые митинги в Сербии начались в ноябре 2024 года после того, как 15 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Незадолго до этого вокзал реконструировали. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Белградский протест установил рекорд массовости».