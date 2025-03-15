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Коммерсантъ FM
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Масштабная акция протеста в Сербии

На улицы Белграда вышли десятки тысяч человек

В Белграде в субботу прошла многотысячная акция протеста. Ее участники, среди которых студенты, фермеры на тракторах, байкеры на мотоциклах, выступали против коррупции в правительстве и за отставку президента Сербии Александра Вучича. Акция также была посвящена 15 погибшим при обрушении козырька на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. МВД Сербии оценило количество демонстрантов в 107 тыс. человек, оппозиция — от 500 тыс. до 1 млн человек.

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Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие выступают за смену власти в стране (на плакате изображен президент Сербии Александр Вучич)

Протестующие выступают за смену власти в стране (на плакате изображен президент Сербии Александр Вучич)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

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Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие выступают за смену власти в стране (на плакате изображен президент Сербии Александр Вучич)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

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