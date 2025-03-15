Масштабная акция протеста в Сербии

В Белграде в субботу прошла многотысячная акция протеста. Ее участники, среди которых студенты, фермеры на тракторах, байкеры на мотоциклах, выступали против коррупции в правительстве и за отставку президента Сербии Александра Вучича. Акция также была посвящена 15 погибшим при обрушении козырька на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. МВД Сербии оценило количество демонстрантов в 107 тыс. человек, оппозиция — от 500 тыс. до 1 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Протестующие выступают за смену власти в стране (на плакате изображен президент Сербии Александр Вучич) Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция Фото: Igor Pavicevic / Reuters Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Следующая фотография 1 / 12 Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Протестующие выступают за смену власти в стране (на плакате изображен президент Сербии Александр Вучич) Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция Фото: Igor Pavicevic / Reuters Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters