Масштабная акция протеста в Сербии
На улицы Белграда вышли десятки тысяч человек
В Белграде в субботу прошла многотысячная акция протеста. Ее участники, среди которых студенты, фермеры на тракторах, байкеры на мотоциклах, выступали против коррупции в правительстве и за отставку президента Сербии Александра Вучича. Акция также была посвящена 15 погибшим при обрушении козырька на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. МВД Сербии оценило количество демонстрантов в 107 тыс. человек, оппозиция — от 500 тыс. до 1 млн человек.
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