Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра

Депутаты сербского парламента утвердили отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Это означает, что с этого момента правительство Сербии становится техническим, действующие министры становятся временно исполняющими обязанности, а также начинается отсчет 30-дневного срока, в который должен быть собран новый кабинет министров страны. Если этого не произойдет, начнутся парламентские выборы, сообщает «Радио и телевидение Сербии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Darko Vojinovic / AP

Спикер парламента Ана Брнабич поблагодарила господина Вучевича за «достойное и справедливое выполнение своей работы» на посту премьер-министра, а также за его «ответственное и мужественное поведение», передает радиотелецентр.

Господин Вучевич подал в отставку 28 января на фоне протестов в стране, которые начались в ноябре прошлого года. Причиной волнений стала гибель 15 человек в Нови-Саде — на них обрушился бетонный козырек со здания вокзала. Протесты продолжаются до сих пор. В марте сербские студенты и оппозиция обвинили власти в применении против протестующих акустического оружия, что местные власти категорически отрицают.

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