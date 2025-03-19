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Коммерсантъ FM
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Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра

Депутаты сербского парламента утвердили отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Это означает, что с этого момента правительство Сербии становится техническим, действующие министры становятся временно исполняющими обязанности, а также начинается отсчет 30-дневного срока, в который должен быть собран новый кабинет министров страны. Если этого не произойдет, начнутся парламентские выборы, сообщает «Радио и телевидение Сербии».

Фото: Darko Vojinovic / AP

Фото: Darko Vojinovic / AP

Спикер парламента Ана Брнабич поблагодарила господина Вучевича за «достойное и справедливое выполнение своей работы» на посту премьер-министра, а также за его «ответственное и мужественное поведение», передает радиотелецентр.

Господин Вучевич подал в отставку 28 января на фоне протестов в стране, которые начались в ноябре прошлого года. Причиной волнений стала гибель 15 человек в Нови-Саде — на них обрушился бетонный козырек со здания вокзала. Протесты продолжаются до сих пор. В марте сербские студенты и оппозиция обвинили власти в применении против протестующих акустического оружия, что местные власти категорически отрицают.

Подробности — в материале «Ъ» «Лекарство от цветной революции».

Фотогалерея

Масштабная акция протеста в Сербии

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Протестующие заняли площадь у парламента страны

Протестующие заняли площадь у парламента страны

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

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Протестующие заняли площадь у парламента страны

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

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