Лекарство от цветной революции

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что на этой неделе парламент утвердит отставку премьера Милоша Вучевича, после чего в течение месяца будет сформировано новое правительство, но, возможно, в начале июня будут проведены досрочные выборы. Впрочем, даже эта уступка властей вряд ли остановит продолжающиеся уже четвертый месяц протесты. После самого массового за последнее десятилетие митинга в Белграде 15 марта студенты и оппозиция обвиняют власти в применении против протестующих акустического оружия — «звуковых пушек». Правительство это категорически отрицает, выражая готовность привлечь к расследованию американское ФБР и российскую ФСБ. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция перед зданием парламента во время акции протеста в Белграде, Сербия

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Полиция перед зданием парламента во время акции протеста в Белграде, Сербия

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Об утверждении на этой неделе Скупщиной (парламентом) отставки премьера Александр Вучич объявил на заседании правительства. «Это означает, что до 18 апреля должно быть сформировано новое правительство. Если этого не произойдет, выборы (внеочередные.— “Ъ”) состоятся 1 или 8 июня»,— пояснил президент.

Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку 28 января. Свое решение он объяснил ответственностью за случившееся во втором по величине городе Сербии Нови-Сад. 1 ноября там произошла трагедия, когда в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале погибли 15 человек. С тех пор по всей Сербии проходят протесты с требованием политической и уголовной ответственности виновных в случившемся.

Реально же протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают Александр Вучич и пропрезидентская Сербская прогрессивная партия.

Впрочем, даже готовность президента пожертвовать премьером и сменить правительство, похоже, вряд ли остановит продолжающиеся уже четвертый месяц протесты. В минувшую субботу в Белграде состоялся самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста, в котором приняли участие, по разным данным, от 100 тыс. до 300 тыс. человек. И хотя протест прошел без серьезных инцидентов, а президент Сербии объявил, что «99% протестовавших — против цветной революции», и призвал власть «начать менять себя», от борьбы за смену власти ее оппоненты отказываться не намерены.

На этой неделе протестующие студенты и оппозиция обвинили власти в применении во время субботнего митинга мощного акустического оружия — «звуковых пушек». По их данным, это произошло в субботу вечером, когда были объявлены 15 минут тишины в память о 15 погибших в Нови-Саде и когда стотысячная масса людей замерла в молчании, включив подсветку своих мобильных телефонов. В это время, как утверждают очевидцы, раздались оглушительные звуки взрывов и по площади прокатилось некое подобие ударной волны. После этого программа протеста была в спешном порядке свернута и протестующие стали расходиться. А на следующий день сотни людей обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение и боль в ушах.

Сербское МВД категорически опровергло использование против протестующих «звуковых пушек» или «каких-либо иных средств, не предусмотренных законом».

А президент Сербии заверил сограждан, что «ни армия, ни военная полиция "Кобры" не имеют "звуковых пушек"» и что находившиеся на крыше здания президентской администрации силовики были вооружены средствами для борьбы с беспилотниками. «Расследование будет завершено в течение 48 часов, после чего все ответственные за эти вымыслы и ложь ответят по закону»,— предупредил он. По словам Александра Вучича, схожие обвинения в адрес властей выдвигались и во время украинского Майдана. «Помните, как Януковича обвинили в использовании снайперов, которые стреляли в народ? — напомнил президент Сербии. И добавил: — Вот так же действуют и здесь».

А уходящий премьер Сербии Милош Вучевич после встречи с президентом выразил готовность привлечь к расследованию обвинений в применении в Белграде «звуковых пушек» американское ФБР и российскую ФСБ.

Однако противников властей это не останавливает. Студенты объявили, что акции протеста будут продолжены по всей Сербии.

Геннадий Сысоев