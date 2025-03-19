Красный Крест: врачи в Газе с трудом справляются с количеством пострадавших

Врачи в секторе Газа с трудом справляются с ростом количества пострадавших из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в анклаве. Об этом говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК). Израильская армия возобновила удары по анклаву в ночь на 18 марта — спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Osama Shareef / Reuters Фото: Osama Shareef / Reuters

«Из-за недавнего прекращения поставок гуманитарной помощи в Газу запасы медикаментов значительно сократились, кроме того, персонал больниц с трудом справляется с резким увеличением количества пострадавших»,— сообщает МККК.

Организация призвала стороны конфликта выполнять обязательства по прекращению огня в секторе Газа, а также освободить заложников. «Люди в Газе срочно нуждаются в передышке от боевых действий и должны иметь доступ к жизненно важной гуманитарной помощи»,— указывает МККК.

Сегодня, 19 марта, министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в ближайшее время будет организована эвакуация жителей сектора Газа из зон ведения боевых действий.

Целью израильских ударов 18 марта после двухмесячного перемирия стали командиры «Хамаса». Погибли более 350 человек, включая премьера правительства в Газе Иссама ад-Даалиса. Израильские власти объяcнили, что тем самым ответили на отказ «Хамаса» освободить оставшихся заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что теперь все переговоры будут вестись в условиях продолжающихся боевых действий.

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