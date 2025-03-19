Министр обороны Израиля заявил о скорой эвакуации жителей Газы из зоны боев

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в ближайшее время будет организована эвакуация жителей сектора Газа из зон ведения боевых действий. Израильская армия возобновила удары по анклаву в ночь на 18 марта — спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abd Elhkeem Khaled / Reuters Фото: Abd Elhkeem Khaled / Reuters

«Жители Газы, это последнее предупреждение. Первый Синвар разрушил Газу, а второй Синвар полностью ее уничтожит»,— cказал Исраэль Кац, имея в виду убитого лидера «Хамаса» Яхью Синвара и его брата и преемника Мухаммеда Синвара (цитата по The Times of Israel). «Удары ВВС по террористам ''Хамаса'' были лишь первым шагом. Дальше будет намного сложнее, и вы заплатите полную цену»,— заявил министр.

Исраэль Кац призвал вернуть заложников, удерживаемых в секторе Газа, а также «убрать» «Хамас» из анклава, чтобы перед палестинцами «открылись новые возможности». «Альтернативой является абсолютное разрушение»,— подчеркнул израильский министр.

Целью израильских ударов 18 марта после двухмесячного перемирия стали командиры «Хамаса». Погибли более 350 человек, включая премьера правительства в Газе Иссама ад-Даалиса. Израильские власти объяcнили, что тем самым ответили на отказ «Хамаса» освободить оставшихся заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что теперь все переговоры будут вестись в условиях продолжающихся боевых действий.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамасу'' не дают залечить раны».

Лусине Баласян