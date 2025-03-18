«Хамасу» не дают залечить раны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила атаки на сектор Газа спустя два месяца после прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху пояснила, что причиной вернуться к силовому сценарию стал отказ «Хамаса» от представленных ему предложений по освобождению заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года. Вместе с тем, как рассказали “Ъ” в пресс-службе ЦАХАЛа, палестинская группировка в последнее время активно наращивала свой военный потенциал и пыталась вернуться к практике нападений на граждан Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nir Elias / Reuters Фото: Nir Elias / Reuters

Боевые действия в секторе Газа возобновились в ночь на 18 марта. Это произошло спустя два месяца после заключения соглашения о прекращении огня. Как сообщили в офисе Биньямина Нетаньяху, решение было принято после того, как «Хамас» торпедировал все предложения о продлении режима прекращения огня, в том числе те, которые были переданы ему через спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

В канцелярии отметили: возобновившаяся военная кампания преследует цель освободить остающихся в Газе живых заложников и вернуть тела погибших.

Как пояснила “Ъ” пресс-секретарь ЦАХАЛа майор запаса Анна Уколова, «Хамас» неоднократно нарушал режим прекращения огня. «У нас также есть информация о том, что "Хамас" делает попытки усилить свои позиции и планирует террористические атаки против граждан Израиля,— отметила собеседница “Ъ”.— Лидеры этой террористической организации неоднократно говорили о желании устроить "еще одно 7 октября" в Израиле». В связи с этим ЦАХАЛ сейчас пытается не допустить укрепления позиций группировки, обеспечить безопасность израильских граждан и заложить основу для освобождения оставшихся 59 заложников, сказала госпожа Уколова.

Минздрав Газы 18 марта заявил, что после семи часов интенсивных бомбардировок в секторе погибло свыше 300 человек. Помимо мирных жителей, по утверждениям израильской стороны, среди убитых оказались представители высшего командования «Хамаса», в том числе высокопоставленные сотрудники службы безопасности.

Публично группировка отвергла все обвинения в «подготовке к нападению». «Это лишь предлоги, чтобы вернуться к войне и нарастить кровавую агрессию»,— заявили в «Хамасе».

Его представители пояснили, что на протяжении двух месяцев придерживались соглашения о прекращении огня и четко его выполняли, в то время как Израиль постоянно ставил соглашение под удар. «"Хамас" и фракции сопротивления проводят постоянные совещания, чтобы оценить ситуацию, и работают с посредниками, чтобы обуздать агрессию»,— заявили в группировке. Отдельно в «Хамасе» пояснили, что Израиль возобновлением боевых действий повысил риск для жизни заложников.

Первая фаза сделки о прекращении огня в Газе официально завершилась 1 марта. Израильская сторона пыталась продлить прежний темп гуманитарных обменов. Свои предложения вносили и США. По словам источников эмиратского издания The National, господин Уиткофф предлагал «Хамасу» продлить «режим тишины» на 50 дней и освободить от 5 до 11 живых заложников, в то время как Израиль взял бы на себя обязательство по освобождению большего числа палестинских заключенных, находящихся в его тюрьмах.

Однако палестинские лидеры эти требования категорически отвергли. В «Хамасе» настаивают на переходе ко второй фазе сделки о прекращении огня. Она предполагает освобождение живых и возвращение тел погибших заложников в обмен на амнистию для сотен отбывающих тюремное заключение палестинцев. Вместе с тем эта фаза предусматривает переговоры о постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из сектора Газа.

«Израильтяне отказались говорить о второй фазе и потребовали, чтобы лидеры "Хамаса" в Газе покинули сектор и отправились за границу»,— посетовали источники The National в «Хамасе», добавив, что такие инициативы не встретят одобрения.

Возобновление боевых действий в секторе Газа произошло на фоне перетасовки силового блока в Израиле. На днях господин Нетаньяху объявил о решении отправить в отставку главу Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. А в начале марта свои полномочия оставил глава Генерального штаба Герци Халеви. Его сменил на этом посту Эяль Замир, некогда служивший военным секретарем господина Нетаньяху. Новый глава Генштаба официально объявил 2025-й годом войны, ведущейся в том числе и в секторе Газа. Там миссия ЦАХАЛа, по заявлению господина Замира, еще не достигла всех своих целей.

Нил Кербелов