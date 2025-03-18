Нетаньяху: переговоры с «Хамасом» теперь будут вестись без прекращения огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении заявил, что власти намерены «бороться за достижение целей войны и обеспечение того, чтобы Газа не представляла угрозу». По его словам, израильские удары по анклаву — «только начало» и «необходимы для освобождения заложников». Теперь любые переговоры с палестинским «Хамасом» будут вестись в условиях продолжающихся боевых действий, подчеркнул израильский премьер.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Биньямин Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я много раз говорил, что мы вернемся к войне, если ''Хамас'' продолжит политику отказа и не освободит наших похищенных. И вот мы вернулись на поле боя с большой мощью. Вместе с министром обороны я получил рекомендацию ЦАХАЛа и сил безопасности вернуться к интенсивным боям против ''Хамаса''. С этого момента Израиль будет действовать против ''Хамас'а' с возрастающей интенсивностью. И отныне переговоры будут вестись только под огнем»,— сказал Биньямин Нетаньяху.

Израиль накануне возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас». Целью ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса». По последним данным, погибли более 350 человек, в числе жертв — премьер правительства в Газе Иссам ад-Даалис. «Хамас» предупредил, что израильское правительство подвергает опасности жизни заложников. В ООН назвали авиаудары Израиля недопустимыми.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамасу'' не дают залечить раны».

Лусине Баласян