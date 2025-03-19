Уиткофф: смягчение санкций против РФ последует за прекращением огня на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что после того, как на Украине введут режим прекращения огня, можно будет обсуждать и другие вопросы, включая ослабление санкций против России. Он уточнил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта эту тему не обсуждали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире»,— сказал Стив Уиткофф в эфире Bloomberg TV. На вопрос о том, возможно ли возобновление прокачки российских энергоносителей по российским трубопроводам, он ответил: «Я могу поверить в такой мир».

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что советники Дональда Трампа прорабатывают план смягчения санкций в отношении России, в том числе потолка цен на российскую нефть $60 за баррель. Смягчение ограничений в отношении российского энергетического сектора Россия и США могут обсудить на следующей встрече, писали СМИ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что все введенные против России санкции незаконны и должны быть отменены, но детали этого вопроса — предмет будущих переговоров. Следующая встреча делегаций США и России пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) 23 марта

О разговоре Путина и Трампа — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян