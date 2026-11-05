В Кемеровской области произошел пожар на магистральном газопроводе
В Топкинском муниципальном округе Кемеровской области произошло возгорание на магистральном газопроводе. С пожаром удалось справиться примерно за полчаса. Штаб по ликвидации последствий инцидента возглавит замгубернатора Леонид Старосвет.
По данным Центра медицины катастроф области, пострадавших при возгорании нет, передает «РИА Новости». Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил в «Макс», что пожар произошел из-за разгерметизация, причины которой сейчас выясняются.
Магистральный газопровод принадлежит КАО «Азот», которое производит азотные удобрения и аммиачную селитру. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия, в связи с пожаром мощность цехов завода была снижена до минимальной из-за понижения давления газа. Подача для потребителей не ограничивалась, поскольку были задействованы резервные нитки газопровода.