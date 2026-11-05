В Кемеровской области произошел пожар на магистральном газопроводе

Магистральный газопровод принадлежит КАО «Азот», которое производит азотные удобрения и аммиачную селитру. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия, в связи с пожаром мощность цехов завода была снижена до минимальной из-за понижения давления газа. Подача для потребителей не ограничивалась, поскольку были задействованы резервные нитки газопровода.