В АЛРОСА набурили взятку

В 2024 году БУБР должно было приступить к выполнению работ, однако сроки постоянно переносились. Представители компании ссылались на различные не зависящие от них обстоятельства, в том числе на плохую погоду. В связи с этим «АЛРОСА-Газ» решила расторгнуть контракт.