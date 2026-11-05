В АЛРОСА набурили взятку
Топ-менеджера «дочки» алмазной компании судят по обвинению в коррупции
Как стало известно “Ъ”, в Москве началось разбирательство по уголовному делу заместителя гендиректора нефтегазовой компании «АЛРОСА-Газ» Николая Пискуна и главного менеджера по бурению скважин Сергея Кондратьева. По версии следствия, фигуранты получили 50 млн руб. в качестве взятки от представителя компании-подрядчика за нерасторжение контракта на бурение 12 скважин в Республике Саха (Якутия), оцениваемого в 4,5 млрд руб. Сами фигуранты вину не признают.
Дорогомиловский райсуд столицы 2 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела Николая Пискуна и Сергея Кондратьева. Им инкриминировали получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с ними по делу проходит предприниматель Тимур Галиев. Ему вменили в вину посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Уголовное дело МВД России было возбуждено 11 ноября 2025 года по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенного неустановленными лицами. 4 февраля 2026 года три фигуранта были задержаны, а потом и арестованы Головинским райсудом. В ходе предварительного следствия обвинение было переквалифицировано на взятки.
По данным следствия, компания «АЛРОСА-Газ» выступала заказчиком по бурению 12 скважин на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении (объемы: 155 млрд куб. м газа и 134 млн тонн нефти) в Республике Саха. В качестве исполнителя было выбрано ООО «Башкирское управление буровых работ» (БУБР). Стоимость контракта составила 4,5 млрд руб.
АО «АЛРОСА-Газ» — специализированное газодобывающее предприятие, которое входит в структуру алмазодобывающей группы АК АЛРОСА (ПАО) и осуществляет свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).
ООО БУБР занимается строительством, бурением и ремонтом нефтяных и газовых скважин. Компания находится в стадии банкротства.
В 2024 году БУБР должно было приступить к выполнению работ, однако сроки постоянно переносились. Представители компании ссылались на различные не зависящие от них обстоятельства, в том числе на плохую погоду. В связи с этим «АЛРОСА-Газ» решила расторгнуть контракт.
Тогда Тимур Галиев, полагает следствие, предложил гендиректору ООО БУБР Дмитрию Чугайнову за деньги решить вопрос по принятию работ и поспособствовать лояльному отношению со стороны заказчика при нарушениях условий контракта. Господин Чугайнов согласился и передал через посредника господам Пискуну и Кондратьеву 50 млн руб. Те, однако, свои обещания выполнять не собирались и, получив деньги, все равно расторгли контракт.
По некоторым данным, с заявлением к правоохранителям обратился сам Дмитрий Чугайнов. Ему удалось избежать уголовного преследования за дачу взятки (ст. 291 УК РФ), так как он добровольно сообщил о преступлении.
Сейчас ООО БУБР пытается оспорить расторжение контракта в Арбитражном суде Республики Саха. Сумма исковых требований к «АЛРОСА-Газ» составляет более 730 млн руб.
Никто из фигурантов свою вину не признает. Господин Галиев утверждает, что никаких денег не передавал, господа Кондратьев с Пискуном, в свою очередь, отрицают получение взятки.
Адвокат Сергея Кондратьева Владимир Ярмолик заявил “Ъ”, что фигуранты ни в чем не виновны. «Нет никаких доказательств получения взятки моим подзащитным. И отсутствует само событие преступления»,— подчеркнул он. Защитник считает, что Дмитрий Чугайнов обратился с заявлением, потому что понимал полную бесперспективность своего арбитражного иска. «Срыв сроков очевиден. Именно из-за этого был расторгнут контракт»,— отметил адвокат Ярмолик. Он намерен добиться в суде снятия обвинения со своего доверителя.
Отметим, что бурением скважин на месторождении занимается компания «Рустехойл». В АЛРОСА комментировать ситуацию отказались.