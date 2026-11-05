Путин назвал нарушением демократии недопуск российских спортсменов к турнирам
Президент России Владимир Путин назвал грубым нарушением институтов демократии отказ допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
«Не все страны готовы к исполнению взятых на себя обязательств в спорте и продолжают неправовые ограничения против российских спортсменов»,— сказал Владимир Путин на совещании с правительством.
В октябре CAS полностью удовлетворил апелляцию российской стороны и обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные России к мировым турнирам. Российские команды отстранили от участия в турнирах под эгидой IIHF в 2022 году.
Несмотря на решение CAS, национальные федерации хоккея Норвегии, Дании, Швеции, Чехии, Финляндии и Австрии отказались играть на чемпионате мира в 2027 году против россиян. Премьер-министр Канады заявил об отказе в выдаче виз российским хоккеистам.