Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Резаи
Президент Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Тема разговора не разглашается. О визите господина Резаи в Россию накануне также не сообщалось.
В начале недели Мохсен Резаи сообщил, что поговорил с Владимиром Путиным по телефону. Согласно публикации в его Telegram-канале, они обсудили «текущую ситуацию в регионе и мире с особым акцентом на регионе Западной Азии».
В конце октября Москву посещал иранский президент Масуд Пезешкиан. Он посещал саммит Форума стран — экспортеров газа и встречался с Владимиром Путиным. На повестке, среди прочего, были ситуация на Ближнем Востоке и сотрудничество в экономике.