В Ватикане объяснили появление Боба Дилана на встрече с папой в образе Палпатина

«Я спросил его группу, не будет ли уместнее снять капюшон для встречи с папой, но мне сказали, что это его способ оставаться самим собой. Снять его означало бы изменить самому себе»,— цитирует газета организатора встречи отца Антонио Спадаро, отвечающего в Ватикане за вопросы культуры и образования. Как заметил отец Спадаро, когда господин Дилан вошел, «папа и глазом не моргнул».