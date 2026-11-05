В Ватикане объяснили появление Боба Дилана на встрече с папой в образе Палпатина
Организатор встречи папы римского Льва XIV с Бобом Диланом сообщил в интервью The Times, что предложил американскому певцу снять костюм императора Палпатина перед встречей с понтификом. Однако ему объяснили, почему он не может этого сделать.
«Я спросил его группу, не будет ли уместнее снять капюшон для встречи с папой, но мне сказали, что это его способ оставаться самим собой. Снять его означало бы изменить самому себе»,— цитирует газета организатора встречи отца Антонио Спадаро, отвечающего в Ватикане за вопросы культуры и образования. Как заметил отец Спадаро, когда господин Дилан вошел, «папа и глазом не моргнул».
Священник отказался говорить о том, кто был инициатором встречи. «Я просто связал их друг с другом. Дилан — часть прошлого Льва. Он слушал его в университете. Дилан был частью его мира. И Дилан хотел увидеться со Львом»,— заметил он.
Понтифик принял музыканта в своем кабинете в Апостольском дворце. Папа Лев XIV подарил 85-летнему музыканту розарий, а Боб Дилан преподнес понтифику свою автобиографическую книгу «Хроники: Часть первая».