Bloomberg: команда Трампа готовит план смягчения потолка цен на российскую нефть

Советники президента США Дональда Трампа прорабатывают план смягчения санкций в отношении России, в том числе — потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, представители России выразили готовность обсуждать перемирие на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jose Luis Magana / AP Дональд Трамп

Фото: Jose Luis Magana / AP

По данным Bloomberg, на переговорах с представителями американских властей в феврале Москва допустила временное прекращение огня при условии «прогресса в достижении окончательного мирного соглашения». Для этого требуется «четкое понимание принципов мирной сделки», рассказали источники агентства. В части миротворческой миссии для России важно утвердить, какие страны примут участие в этой инициативе, пишет Bloomberg.

Как сообщало Bloomberg, администрация Дональда Трампа в качестве условия для подписания сделки с Украиной о совместной разработке полезных ископаемых потребовала от Киева согласиться на скорейшее прекращение огня. Предполагается, что украинская и американская делегации обсудят этот вопрос на встрече в Саудовской Аравии 12 марта. При этом Россия, по словам американского президента, должна согласиться на остановку боевых действий, иначе США введут новые санкции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва не видит возможностей для компромисса в вопросе размещения на Украине европейских миротворческих сил. Подобный план подготовили Великобритания и Франция в качестве гарантии безопасности Украины. Российская сторона также выступала против перемирия или заморозки конфликта.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».

Лусине Баласян