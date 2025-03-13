Песков призвал не забегать вперед с очередностью отмены санкций

Все введенные против России санкции незаконны и должны быть отменены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но что касается деталей по их отмене — это предмет переговоров, и здесь не стоит забегать вперед, пояснил он. Говорить о каких-либо «отдельных сегментах» до переговоров смысла нет, добавил господин Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции. А что касается деталей, то это уже предмет переговоров, и тут я хочу напомнить свои слова — не будем забегать вперед. Нет смысла до переговоров какие-то отдельные сегменты озвучивать»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов, отмены каких санкций в первую очередь хотела бы Россия.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что советники президента США Дональда Трампа прорабатывают план смягчения санкций в отношении России, в том числе потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель. По данным Reuters, изменение санкционной политики Вашингтона зависит от согласия Москвы на прекращение огня. Смягчение ограничений против российского энергетического сектора Россия и США могут обсудить на следующей встрече, писали СМИ. Пока США не предприняли шагов для снятия санкций, говорил накануне американский госсекретарь Марко Рубио.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян