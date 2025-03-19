Россельхознадзор обвинил «Светофор» в сбыте фальсификата

Россельхознадзор обнаружил в супермаркетах сети «Светофор» фальсифицированную продукцию животного происхождения. В ходе проверок в феврале и марте были выявлены серьезные нарушения в нескольких регионах страны, сообщили в пресс-службе ведомства. Небезопасная продукция утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Зафиксированы нарушения в 60 магазинах, расположенных в Краснодарском крае, 35 — Кировской области, 15 — Амурской, 8 — в Мордовии. Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети “Светофор” являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции»,— заявили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что в ряде мясных продуктов «Светофора» выявили антибиотики и сальмонеллы. Наличие антимикробных веществ в продуктах питания делает их потенциально опасными для здоровья потребителей, указали в Россельхознадзоре.

Фальсифицированные продукты в «Светофоре» Россельхознадзор выявил в 14 регионах России 10 февраля. Массовые проверки сети начались в январе. После этого «Светофор» начал сокращать число действующих магазинов. В начале февраля закрылись две точки дискаунтера в Челябинске, а ФНС начала ликвидацию одного из холдингов компании. «Светофор» вошел в рейтинг журнала «Forbes» «200 крупнейших частных компаний России 2021». Компания заняла 52-е место с выручкой 188,7 млрд руб.

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