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Коммерсантъ FM
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ФНС начала ликвидацию одного из холдингов сети «Светофор»

Федеральная налоговая служба начала ликвидации АО «Инвест стандарт», которому принадлежит часть супермаркетов «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах страны. В качестве причины названы недостоверные сведения об адресе, указанные компанией при регистрации, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ»,— говорится в карточке компании. «Инвест стандарт» зарегистрирован на улице Наумова в Ярославле, однако налоговые инспекторы не смогли найти компанию по этому адресу.

В конце октября 2024 года учредители «Инвест стандарт» пытались сменить адрес в документах и подавали об этом заявление в ФНС. Тогда же депутаты Госдумы совместно с ФАС обратились в прокуратуру с просьбой проверить сеть «Светофор» из-за жалоб на методы работы с поставщиками и нарушение санитарно-гигиенических норм.

В январе начались массовые проверки магазинов сети «Светофор». Решения о приостановке работы ряда дискаунтеров на срок от 60 до 90 суток приняты уже по четырем искам. В том числе сегодня сообщалось о закрытии двух точек в Челябинске.

Первый магазин «Светофор» открылся в Красноярске в 2009 году. Его основатель — миллиардер Сергей Шнайдер. Сейчас в Москве и Московской области работают 22 магазина сети.

Подробнее о закрытии магазинов «Светофора» — в материале «Ъ» «"Светофор" переключили на красный».

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