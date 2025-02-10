Россельхознадзор выявил в «Светофоре» фальсифицированные продукты

Россельхознадзор сообщил о выявлении фальсифицированной продукции и многочисленных нарушений в супермаркетах «Светофор» в 14 регионах России. С просьбой провести проверку к ведомству обращались общественные организации потребителей и депутаты Госдумы.

«В январе и начале февраля… выявлена в продаже фальсифицированная и небезопасная продукция животного происхождения, во всех точках зафиксированы нарушения прослеживаемости, требований технических регламентов и ветеринарного законодательства»,— говорится в сообщении Россельхознадзора.

В Тверской области многочисленные нарушения обнаружены в 14 магазинах сети «Светофор». В одном из них выявлены фальсифицированные молочные продукты. В Ярославской области фальсификат нашли в 7 из 22 магазинов дискаунтера, попавших под проверку. В Алтайском крае выявлена и фальсификация мясной продукции.

Россельхознадзор выявил и другие нарушения в магазинах дискаунтера в Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областях, а также в Москве, Карелии, Бурятии, Удмуртии и Ненецком автономном округе. Ведомство также сообщило о торговых площадках, которые зарегистрированы, но не работают.

В январе Россельхознадзор начал массовые проверки «Светофора». В начале февраля закрылись две точки дискаунтера в Челябинске, а ФНС начала ликвидацию одного из холдингов компании. Как писал «Ъ», за два месяца число магазинов сети сократилось почти на 10%. От сотрудничества со «Светофором» также начали отказываться поставщики.

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