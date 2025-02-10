«Светофору» включили красный
Торговая сеть сокращает число магазинов после проверок
После массовых проверок надзорных органов одна из крупнейших российских торговых сетей, «Светофор», закрыла часть действующих магазинов. За два месяца их общее число сократилось почти на 10%. Потеря трафика обернется для ритейлера снижением выручки уже по итогам 2024 года. В дальнейшем проблема может обостриться: от сотрудничества со «Светофором» начали отказываться поставщики.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Количество работающих магазинов сети «Светофор» начало сокращаться. На 1 февраля действовали 2,2 тыс. точек, к началу января значение снизилось на 7%, декабря — на 9,8%, подсчитали в «Infoline-аналитике».
«Светофор» — сеть супермаркетов-дискаунтеров, основанная в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый объект открылся в Красноярске, но сейчас они представлены в большинстве регионов страны. Магазины, как правило, располагаются на значительном расстоянии друг от друга в малопривлекательных помещениях и ориентируются на потребителей с низким бюджетом.
По результатам 2023 года «Светофор» занял пятую позицию в рейтинге крупнейших FMCG-сетей России, показав рост выручки на 8% год к году (см. “Ъ” от 11 марта 2024 года). Но затем обороты ритейлера начали снижаться из-за падающего трафика. Согласно предварительным подсчетам «Infoline-аналитики», падение по итогам всего 2024 года составит 5%, до 379,6 млрд руб. Негативный тренд прослеживается на фоне роста оборотов других крупных ритейлеров. У X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») за 2024 год он вырос на 24,2%, до 3,9 трлн руб. «Лента» прибавила 44,2%, до 888,3 млрд руб.
Закрытие магазинов в последний месяц связано в том числе с действиями регуляторов и проверками деятельности компании, предполагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В самом «Светофоре» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. С критикой «Светофора» в конце прошлого года выступал депутат Госдумы Сергей Лисовский. Изданию Shopper`s он заявлял, что ритейлер обходит нормы закона о торговле. Поставщики заключают соглашения не с магазинами, а с логистическими центрами. Это позволяет использовать договоры комиссии, не выкупая товар. «Светофор», по мнению парламентария, также допускает возвраты продукции со сроком годности до 30 дней и ее утилизацию за счет поставщика.
Обращения депутатов и общественников могли стать одним из поводов для январских проверок Россельхознадзора. В рамках ветеринарного контроля в январе ведомство выявило нарушения и выдало предостережения 60 «Светофорам» в Ростовской, 2 в Московской, по одному в Новгородской и Вологодской областях. В картотеке арбитражных дел зарегистрированы четыре заявления Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности компаний сети — ООО «Торгсервис 150» и АО «Инвест Стандарт», на балансе которого часть магазинов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. В Россельхознадзоре и Роспотребнадзоре “Ъ” не ответили.
АО «Инвест Стандарт» с начала февраля находится в стадии ликвидации по решению ФНС из-за предоставление недостоверных сведений, следует из данных СПАРК. 7 февраля заинтересованные лица направили свои возражения. ФАС также выявила нарушения закона о торговле семью логистическими центрами «Светофора», пояснили “Ъ” в пресс-службе регулятора. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит и о подорванном доверии поставщиков из-за нарушения требований законодательства и длительной отсрочки платежей. Сейчас, по его словам, уже встречаются случаи приостановки работы со «Светофором». Приводить конкретные примеры и оценивать масштаб отказов эксперт отказался.
Сергей Лисовский предполагает, что активные проверки деятельности «Светофора» продолжатся до конца февраля. Магазины сети будут закрываться в случае выявления новых нарушений, отмечает он. Ритейлер также может быть вынужден пересмотреть портфель складской недвижимости, предполагает директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров. В случае дальнейшего снижения оборота и закрытия магазинов необходимость в существующем объеме площадей, по его мнению, может пропасть.