«Светофору» включили красный

После массовых проверок надзорных органов одна из крупнейших российских торговых сетей, «Светофор», закрыла часть действующих магазинов. За два месяца их общее число сократилось почти на 10%. Потеря трафика обернется для ритейлера снижением выручки уже по итогам 2024 года. В дальнейшем проблема может обостриться: от сотрудничества со «Светофором» начали отказываться поставщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Количество работающих магазинов сети «Светофор» начало сокращаться. На 1 февраля действовали 2,2 тыс. точек, к началу января значение снизилось на 7%, декабря — на 9,8%, подсчитали в «Infoline-аналитике».

«Светофор» — сеть супермаркетов-дискаунтеров, основанная в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый объект открылся в Красноярске, но сейчас они представлены в большинстве регионов страны. Магазины, как правило, располагаются на значительном расстоянии друг от друга в малопривлекательных помещениях и ориентируются на потребителей с низким бюджетом.

По результатам 2023 года «Светофор» занял пятую позицию в рейтинге крупнейших FMCG-сетей России, показав рост выручки на 8% год к году (см. “Ъ” от 11 марта 2024 года). Но затем обороты ритейлера начали снижаться из-за падающего трафика. Согласно предварительным подсчетам «Infoline-аналитики», падение по итогам всего 2024 года составит 5%, до 379,6 млрд руб. Негативный тренд прослеживается на фоне роста оборотов других крупных ритейлеров. У X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») за 2024 год он вырос на 24,2%, до 3,9 трлн руб. «Лента» прибавила 44,2%, до 888,3 млрд руб.

Закрытие магазинов в последний месяц связано в том числе с действиями регуляторов и проверками деятельности компании, предполагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В самом «Светофоре» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. С критикой «Светофора» в конце прошлого года выступал депутат Госдумы Сергей Лисовский. Изданию Shopper`s он заявлял, что ритейлер обходит нормы закона о торговле. Поставщики заключают соглашения не с магазинами, а с логистическими центрами. Это позволяет использовать договоры комиссии, не выкупая товар. «Светофор», по мнению парламентария, также допускает возвраты продукции со сроком годности до 30 дней и ее утилизацию за счет поставщика.

Обращения депутатов и общественников могли стать одним из поводов для январских проверок Россельхознадзора. В рамках ветеринарного контроля в январе ведомство выявило нарушения и выдало предостережения 60 «Светофорам» в Ростовской, 2 в Московской, по одному в Новгородской и Вологодской областях. В картотеке арбитражных дел зарегистрированы четыре заявления Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности компаний сети — ООО «Торгсервис 150» и АО «Инвест Стандарт», на балансе которого часть магазинов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. В Россельхознадзоре и Роспотребнадзоре “Ъ” не ответили.

АО «Инвест Стандарт» с начала февраля находится в стадии ликвидации по решению ФНС из-за предоставление недостоверных сведений, следует из данных СПАРК. 7 февраля заинтересованные лица направили свои возражения. ФАС также выявила нарушения закона о торговле семью логистическими центрами «Светофора», пояснили “Ъ” в пресс-службе регулятора. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит и о подорванном доверии поставщиков из-за нарушения требований законодательства и длительной отсрочки платежей. Сейчас, по его словам, уже встречаются случаи приостановки работы со «Светофором». Приводить конкретные примеры и оценивать масштаб отказов эксперт отказался.

Сергей Лисовский предполагает, что активные проверки деятельности «Светофора» продолжатся до конца февраля. Магазины сети будут закрываться в случае выявления новых нарушений, отмечает он. Ритейлер также может быть вынужден пересмотреть портфель складской недвижимости, предполагает директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров. В случае дальнейшего снижения оборота и закрытия магазинов необходимость в существующем объеме площадей, по его мнению, может пропасть.

Алина Мигачёва, София Мешкова