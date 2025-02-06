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В Челябинске суды закрыли два магазина сети «Светофор»

В Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска приостановлена работа двух магазинов торговой сети «Светофор» из-за нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. Решения вынесли районные суды 5 февраля.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пресс-служба Курчатовского районного суда сообщает, что ООО «Торгсервис 74» (юридическое лицо ретейлера в Челябинской области) признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Назначено наказание в виде приостановления деятельности магазина «Светофор», расположенного на Комсомольском проспекте, на 30 суток. Постановление не вступило в законную силу.

По данным суда, нарушения выявило региональное управление Роспотребнадзора во время проверки. Так, потолок и стены в магазине имеют видимые загрязнения, в фасовочном помещении горячая вода не подведена к ваннам и раковинам для мытья рук, не контролируется и нарушается температурный режим хранения продуктов питания, нарушены принципы товарного соседства в складских помещениях и торговом зале, не соблюдаются требования к сбору и хранению пищевых отходов и санитарного брака.

Представитель ООО «Торгсервис 74» в суде частично согласился с протоколом об административном правонарушении. Он пояснил, что часть нарушений уже устранена, остальное приведут в порядок в кратчайшие сроки.

Аналогичное административное дело в отношении «Торгсервиса 74» рассмотрел Тракторозаводский суд. В пресс-службе суда сообщили «Ъ-Южный Урал», что на 20 суток приостановлена работа магазина на улице Танкистов.

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