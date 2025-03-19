Минобороны после приказа Путина сбило летевшие на Украину российские БПЛА

Минобороны России сообщило, что, когда получило от президента Владимира Путина приказ о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе уже находились семь российских ударных БПЛА. Их целью были расположенные в Николаевской области украинские объекты энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК. Российским силам ПВО было приказано обезвредить беспилотники — шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», еще один — дежурным истребителем ВКС России, говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Владимир Путин накануне, 18 марта, провел второй за полтора месяца телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы российский президент поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. При этом для полной остановки военных действий Россия выдвинула несколько условий — в том числе полное прекращение военной помощи Киеву. Минобороны утверждает, что вечером в нарушение договоренностей ВСУ атаковали энергообъект на Кубани.

Подробности разговора президентов двух стран — в публикации «Ъ» «Договорились».