РФ обвинила Украину в ударе по энергообъектам после разговора Путина и Трампа

Армия России после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа получила приказ верховного главнокомандующего о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны РФ. Однако, по данным ведомства, ВСУ после этого намеренно атаковали дронами энергообъект в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Согласно пресс-релизу министерства, Украина совершила атаку с применением трех БПЛА через несколько часов после окончания российско-американских переговоров. Целью атаки был расположенный в станице Кавказская Краснодарского края объект энергетической инфраструктуры. Он обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти разгерметизировался один резервуар, что привело к пожару на площади 1700 кв. м. Возгорание до сих пор тушат. Оперативный штаб Кубани сообщал, что эвакуировали 30 работников предприятия, никто не пострадал.

Минобороны РФ утверждает, что в момент получения приказа Владимира Путина в воздухе находились семь российских ударных БПЛА. Их целью были объекты энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, в Николаевской области Украины. В итоге российские силы ПВО обезвредили все дроны: шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС.

Вчера, 18 марта, в течение ночи российская армия нанесла удар по обеспечивающим ВСУ нефтяным объектам. Вечером господин Трамп провел второй за полтора месяца телефонный разговор с президентом РФ. Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам. После разговора Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ прорвать границу в Белгородской области, назвав это провокацией.

Подробности беседы — в материале «Ъ» «Договорились».