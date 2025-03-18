Путин назвал Трампу условия перемирия на Украине

Президент Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для введения 30-дневного прекращения огня необходимо полностью прекратить иностранную военную помощь и предоставление разведывательной информации Украине. Для будущего перемирия необходимо также обеспечить действенный контроль за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения.

«Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области»,— сообщил Кремль.

Владимир Путин в разговоре подчеркнул, что необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ. Учитывая просьбу Дональда Трампа по поводу украинских военнослужащих в Курской области, «российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права».

Дональд Трамп заявил о намерении созвониться с Владимиром Путиным вскоре после того, как по итогу переговоров в Джидде 11 марта Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня. Источники Bloomberg сообщали, что требование российской стороны о прекращении поставок оружия касается только периода перемирия. Предполагается, что помощь может возобновиться после заключения мирного соглашения, в котором от Украины потребуют ограничить военный потенциал, писало агентство.

Лусине Баласян