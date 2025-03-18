МО сообщило о провокации ВСУ на границе перед переговорами Путина и Трампа

Минобороны России сообщило о попытке ВСУ прорвать границу России в западной части Белгородской области. Целью провокации было создание негативного фона вокруг переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Пересечения границы не допущено, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Попытка пересечения границы была предпринята сегодня, 18 марта, в 5:50 мск. Всего в течение дня украинская армия осуществила пять атак, последняя — с 17:30 до 18:45 мск. Действиями подразделений группировки войск «Север» все атаки были отражены. В провокации было задействовано до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц военной техники.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа продлился более двух часов. В Белом доме и Кремле сообщили, что разговор «прошел хорошо». Владимир Путин поддержал инициативу Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Подробнее о разговоре — в материале «Ъ».