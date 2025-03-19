На Кубани загорелась нефтебаза из-за обломков БПЛА

Российские ПВО отразили удары беспилотников ВСУ по станице Кавказской на Кубани (Краснодарский край), сообщил оперштаб региона. Из-за падения обломков БПЛА загорелась местная нефтебаза площадью 20 кв. м. Работа предприятия приостановлена. 30 сотрудников эвакуированы.

В ведомстве уточнили, что никто из них не пострадал. «Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Shot, сегодня ночью ВСУ атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае. Тогда же сообщалось о попытке удара по нефтебазе в этом районе и начавшемся впоследствии пожаре.