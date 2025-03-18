Российская армия нанесла удар по обеспечивающим ВСУ нефтяным объектам

Минобороны сообщило о нанесении ударов по объектам нефтяной отрасли и военной инфраструктуре Украины. Как указывает ведомство, в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Удары российской армии были направлены 146 районов, в том числе нефтяные объекты, обеспечивающие Вооруженные силы Украины (ВСУ). Также были атакованы военная аэродромная инфраструктура, места хранения дронов и скопления живой силы и техники вооруженный формирований ВСУ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,— сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

В ночь на 18 марта средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник над территорией Белгородской области, передавало Минобороны. По данным ведомства, по два дрона сбили над Брянской и Курской областями, еще один — над Орловской.