Nvidia показала робота Blue наподобие дроида из «Звездных войн»

На конференции GTC 2025 компания Nvidia представила ходячего робота Blue, похожего на дроидов из франшизы «Звездные войны». Он был разработан совместно с The Walt Disney Company и Google Deep Mind и построен на новейших разработках в области робототехники.

В основе робота — физический движок Newton с открытым исходным кодом и нейромодель Groot N1. Благодаря Newton робот Blue может эффективно взаимодействовать с окружающей средой и выполнять сложные задачи — движок тренирует роботов в наиболее реалистичных симуляциях в 70 раз быстрее других инструментов. Нейромодель Groot N1 функционирует по аналогии с человеческим мозгом: сначала она анализирует возможные способы выполнения задачи, а затем отправляет управляющие сигналы для ее реализации.

Ранее Илон Маск анонсировал полет человекоподобного робота Optimus на Марс в 2026 году, а Google представила новые ИИ-модели для робототехники. Также китайская компания Unitree Robotics обучила своего робота искусству кунг-фу.

Евгений Федуненко