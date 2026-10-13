CNN: Трамп может отказаться от трансляции казни стрелка из Форт-Худа
14.10.2026, 02:48
Президент США Дональд Трамп обсуждает отмену прямой трансляции казни Нидала Хасана, расстрелявшего сослуживцев на базе Форт-Худ в 2009 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным собеседников телеканала, одной из причин пересмотра решения стала инвалидность осужденного. В частных беседах господин Трамп отметил, что не знал о параличе Хасана ниже пояса. Он был парализован после выстрела в спину при его задержании.
Кроме того, в окружении президента и Министерстве обороны США опасаются, что кадры расстрела могут быть использованы террористическими группировками в пропагандистских целях. Сам осужденный может стать в их глазах «мучеником».
В разговоре с прессой американский президент подтвердил, что окончательное решение остается за ним. Он также отметил существование двух точек зрения на публичность процедуры.
О планах прямой трансляции расстрела сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Как отмечает CNN, идея столкнулась с критикой в обеих партиях и стала неожиданностью для многих в американском военном ведомстве.
Казнь Нидала Хасана через расстрел назначена на 3 декабря в Форт-Худе. Она станет первой казнью военнослужащего в США с 1961 года, а также первым исполнением приговора через расстрел в американской армии с 1945 года.