Великобритания ускорит поставки Украине ракет LMM
14.10.2026, 03:57
Великобритания ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет (LMM) на 10 млн фунтов для защиты от реактивных беспилотников и нанесения ударов за линией фронта. Информация опубликована на сайте британского правительства.
Средства выделяются из нового пакета военной помощи объемом 45 млн фунтов стерлингов, предназначенного для усиления украинской системы ПВО. На Даунинг-стрит отметили, что передача снарядов LMM стала частью четырехлетнего контракта общей стоимостью 1,6 млрд фунтов. Он предполагает поставку более 5 тыс. таких ракет.
Заявление опубликовано перед встречей премьер-министра Великобритании Энди Бернема с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне 14 октября.
Британский премьер-министр заверил в продолжении всесторонней поддержки Киева и поручил ведомствам подготовить новые меры финансовой, военной и санкционной помощи.