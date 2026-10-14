Великобритания ускорит поставки Украине ракет LMM

Средства выделяются из нового пакета военной помощи объемом 45 млн фунтов стерлингов, предназначенного для усиления украинской системы ПВО. На Даунинг-стрит отметили, что передача снарядов LMM стала частью четырехлетнего контракта общей стоимостью 1,6 млрд фунтов. Он предполагает поставку более 5 тыс. таких ракет.