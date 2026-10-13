Капвложения восстанавливаются с оговорками
Мониторинг инвестиций
14.10.2026, 02:45
Рост инвестиций в основной капитал во втором квартале лишь частично компенсировал их предшествующий спад. По расчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с устранением сезонности капвложения выросли на 1,5% к предыдущему кварталу после падения на 4,2% в январе—марте, возместив примерно треть снижения. В годовом выражении спад замедлился с 14,3% в первом квартале до 6,6% во втором. В июле выпуск инвесттоваров с учетом сезонности и календарности сократился на 1% к июню после роста на 0,6% в июне к маю.
Прогнозы годовой динамики при этом ухудшаются. В сентябре ЦМАКП оценивал сокращение инвестиций в 2026 году до 4,8–5,2% (в июне — 3,5–3,8%). Минэкономики ожидает падения на 5,4% вместо 1,5% в майском прогнозе, а в 2027 году — роста лишь на 0,2% вместо 2%. Ведомство объясняет спад высокой базой и жесткими денежно-кредитными условиями, а рост на 2,5–3% в 2028–2029 годах — «прохождением интенсивных этапов структурной перестройки». В Центре макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» отмечают, что перед экономическими спадами ведомство обычно переоценивает будущий рост инвестиций, а в нижних точках цикла недооценивает восстановление. По оценкам аналитиков, средняя абсолютная ошибка прогнозирования годового темпа инвестиций с 2009 года составляет 4,4 процентного пункта на год вперед.
В ЦМИ «Сбера» оценивают перспективы капвложений оптимистичнее: снижение на 4,2% в 2026 году и рост на 3% в 2027-м. В Альфа-банке ожидают роста валового накопления основного капитала на 1% в 2027 году после спада на 4% в 2026-м. Перспективы восстановления инвестиций аналитики связывают прежде всего с ростом восстановительных и ремонтных расходов крупных компаний, малый же и средний бизнес продолжит сокращать вложения. Рост затрат на защиту и восстановление, по оценке банка, будет уменьшать будущую отдачу от капитала — такие расходы на фоне снижения финрезультатов увеличат потребность компаний в заимствованиях.
Опросы промышленности пока не подтверждают таких прогнозов. По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, сентябрьские инвестпланы в секторе остались на уровне августа — лучшем месяце в 2026 году, но все еще глубоко пессимистичном: удовлетворенность размерами вложений в каждом из первых трех кварталов была минимальной с 2010 года. Как нормальную доступность кредитов отмечает лишь 31% предприятий — худший уровень с кризиса 2008–2009 годов.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 2