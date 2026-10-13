Капвложения восстанавливаются с оговорками

Прогнозы годовой динамики при этом ухудшаются. В сентябре ЦМАКП оценивал сокращение инвестиций в 2026 году до 4,8–5,2% (в июне — 3,5–3,8%). Минэкономики ожидает падения на 5,4% вместо 1,5% в майском прогнозе, а в 2027 году — роста лишь на 0,2% вместо 2%. Ведомство объясняет спад высокой базой и жесткими денежно-кредитными условиями, а рост на 2,5–3% в 2028–2029 годах — «прохождением интенсивных этапов структурной перестройки». В Центре макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» отмечают, что перед экономическими спадами ведомство обычно переоценивает будущий рост инвестиций, а в нижних точках цикла недооценивает восстановление. По оценкам аналитиков, средняя абсолютная ошибка прогнозирования годового темпа инвестиций с 2009 года составляет 4,4 процентного пункта на год вперед.