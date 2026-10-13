Инвестиции рубят — щепки летят

Проект «АйСиЭм Вуд» предполагает создание мощностей по выпуску 400 тыс. кубометров пиломатериалов и 20 тыс. кубометров панелей в год в селе Богучаны и городе Кодинске Красноярского края. Статус приоритетного получен в 2022 году. Тогда же предприятию предоставлены в аренду на 49 лет лесные участки в Красноярском крае площадью 1,1 млн га с расчетной лесосекой — 1,9 млн кубометров древесины в год. С начала реализации проекта компания вложила около 1 млрд руб. при плане в 1,3 млрд руб. Но инвестиции отстают от плана: во втором квартале 2026 года они составили 5,3 млн руб. против заложенных 101,8 млн руб., по данным министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Пока запущено только производство пиломатериалов в Кодинске.