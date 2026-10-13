Инвестиции рубят — щепки летят
Статуса приоритетного может лишиться еще один лесной проект
По данным ЕГРЮЛ, 6,98% «АйСиЭм Вуд» принадлежит Анатолию Сафонову, 93,02% — ООО «Девелопмент Плюс». В последнем 51% контролирует АО «Смарт Девелопмент Групп», 25% у Вероники Нарышкиной. Госпожа Нарышкина — член попечительского совета Российской федерации серфинга, вице-президент федерации плавания Москвы, была членом Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП, в 2024 году эта структура вошла в состав Федерации водных видов спорта; президентом и главой наблюдательного совета ВФП в 2006–2016 годах был нынешний глава СВР Сергей Нарышкин). Еще 24% владеет гендиректор «Девелопмент Плюс» Владимир Хлопецкий.
20,6 миллиона кубометров
составило производство пиломатериалов в России в январе—августе 2026 года, по данным Росстата
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 10