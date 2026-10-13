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Индустрии

Инвестиции рубят — щепки летят

Статуса приоритетного может лишиться еще один лесной проект

14.10.2026, 02:45
Вслед за крупным игроком лесного сектора «Краслесинвестом» отстаивать статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) приходится другой красноярской компании — «АйСиЭм Вуд». Компания в суде приостановила исполнение решения об исключении из перечня ПИП, но шансы на его отмену небольшие, считают юристы.

Евгений Павленко / Коммерсантъ

ООО «АйСиЭм Вуд» оспаривает в Арбитражном суде Красноярского края решение министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона об исключении своего проекта по производству пиломатериалов и CLT (многослойные деревянные панели) из перечня ПИП. Соответствующее заявление суд принял в сентябре.
Одновременно компания подала заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Минпромторгу выносить решение об исключении инвестиционного проекта «АйСиЭм Вуд» из перечня ПИП, а также запрета Рослесхозу, министерству природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и подведомственным лесничествам совершать действия, направленные на расторжение либо односторонний отказ от исполнения договоров аренды лесных участков. Как следует из материалов суда, меры регуляторов связаны с нарушением сроков внесения арендной платы, сумма задолженности составила 18,5 млн руб. Суд заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворил в первой части. Предварительное заседание назначено на 15 октября.

По данным ЕГРЮЛ, 6,98% «АйСиЭм Вуд» принадлежит Анатолию Сафонову, 93,02% — ООО «Девелопмент Плюс». В последнем 51% контролирует АО «Смарт Девелопмент Групп», 25% у Вероники Нарышкиной. Госпожа Нарышкина — член попечительского совета Российской федерации серфинга, вице-президент федерации плавания Москвы, была членом Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП, в 2024 году эта структура вошла в состав Федерации водных видов спорта; президентом и главой наблюдательного совета ВФП в 2006–2016 годах был нынешний глава СВР Сергей Нарышкин). Еще 24% владеет гендиректор «Девелопмент Плюс» Владимир Хлопецкий.

“Ъ” направил вопросы в «Смарт Девелопмент Групп» и министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
Проект «АйСиЭм Вуд» предполагает создание мощностей по выпуску 400 тыс. кубометров пиломатериалов и 20 тыс. кубометров панелей в год в селе Богучаны и городе Кодинске Красноярского края. Статус приоритетного получен в 2022 году. Тогда же предприятию предоставлены в аренду на 49 лет лесные участки в Красноярском крае площадью 1,1 млн га с расчетной лесосекой — 1,9 млн кубометров древесины в год. С начала реализации проекта компания вложила около 1 млрд руб. при плане в 1,3 млрд руб. Но инвестиции отстают от плана: во втором квартале 2026 года они составили 5,3 млн руб. против заложенных 101,8 млн руб., по данным министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Пока запущено только производство пиломатериалов в Кодинске.
Как указала в своем заявлении «АйСиЭм Вуд», утрата лесных участков приведет к остановке производства пиломатериалов и панелей CLT и невозможности исполнять обязательства перед контрагентами, а потеря льгот по ставкам платы за древесину и приоритетного режима предоставления участков создает риски для поданных обращений компании по расширению производственной территории. Кроме того, прекращение договоров аренды создает кредитные риски, считают в компании.

20,6 миллиона кубометров

составило производство пиломатериалов в России в январе—августе 2026 года, по данным Росстата

Это не первое подобное разбирательство в лесопромышленном секторе. Исключение из перечня ПИП в суде также оспаривает АО «Краслесинвест», которое реализовывало в Красноярском крае проект по переработке древесины стоимостью 150 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 сентября).
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель считает, что перспективы спора «АйСиЭм Вуд» будут зависеть прежде всего от того, действительно ли компания допустила неоднократную просрочку арендной платы и устранила ли нарушение в срок, установленный предписанием. Юрист указывает, что компания добилась важного промежуточного результата: суд приостановил действие предписания и приказа об исключении проекта до окончания разбирательства. Это сохраняет статус-кво и не позволяет запустить фактически необратимый процесс утраты льгот и лесосырьевой базы. Но обеспечительные меры еще не означают, что суд согласился с компанией по существу, поясняет он.
По словам Сергея Учителя, отмена подобных решений — скорее исключение, чем правило. Если задолженность подтверждена и предписание не исполнено, ссылки на масштаб вложений и тяжелые последствия вряд ли помогут: суды рассматривают исключение проекта как восстановительную меру, а не наказание. Партнер Orchards Азат Ахметов также указывает на то, что существенное значение будут иметь обоснованность задолженности и соблюдение министерством процедуры. Принятые судом обеспечительные меры временно сохраняют положение компании, но не означают, что такое положение сохранится по итогам рассмотрения дела, и сам по себе риск остановки производства не опровергает законность или обоснованность такого решения, поясняет он. Хотя, добавляет Азат Ахметов, в судебной практике есть случаи отмены таких решений.

Газета «Коммерсантъ» №190

от 14.10.2026, стр. 10
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Лесное хозяйство

Авторы

  • Ольга Мордюшенко
    Ольга Мордюшенко
    обозреватель