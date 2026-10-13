Малому бизнесу обновили «зонтик»
Лимит поручительств для займов МСП заметно увеличен
14.10.2026, 02:45
В октябре—декабре этого года так называемые зонтичные поручительства, покрывающие до 50% от суммы кредита, позволят малому и среднему бизнесу привлечь на 20% больше средств, чем в третьем квартале,— 84 млрд руб., сообщила Корпорации МСП. Новый лимит поручительств в 42 млрд руб., уже распределенный между 16 банками, более чем вдвое превышает выделенный на эти цели годом ранее. В Корпорации МСП отмечают, что эти средства предприятия смогут использовать для пополнения «оборотки» или рефинансирования кредитных обязательств. Бизнес называет этот инструмент поддержки одним из самых эффективных, отмечая, что спрос на программу сейчас превышает лимиты.
В четвертом квартале 2026 года малые и средние предприятия смогут привлечь до 84 млрд руб. при помощи механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это на 20% больше, чем было в третьем квартале, сообщила организация 13 октября.
Инструмент поручительств работает с октября 2021 года и позволяет субъекту МСП получить кредит, даже если у него не хватает средств на залог,— гарантии покрывают до 50% банковского кредита и могут достигать 1 млрд руб. при сроке возвращения займа в течение десяти лет (см. “Ъ” от 26 мая). Лимиты поручительств на четвертый квартал этого года составили 42 млрд руб., они доведены до 16 банков-партнеров, среди которых — «Сбер», ВТБ, Альфа-банк и Т-Банк.
Объем такой господдержки вырос не только по сравнению с прошлым кварталом, но и год к году: в октябре—декабре 2025 года на эти цели было отведено вдвое меньше — 20 млрд руб.
«Чтобы получить поручительство, нужно быть зарегистрированным субъектом МСП, не нарушать в прошлом условия предоставления господдержки, не заниматься добычей или реализацией полезных ископаемых, не быть в процессе банкротства, не входить в группу компаний с выручкой более 2 млрд руб. и не иметь просрочек по платежам банкам-партнерам»,— пояснил “Ъ” гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, в стратегии организации на 2025–2030 годы предусмотрено, что «зонтичные» поручительства позволят предпринимателям привлекать в кредит не менее 216 млрд руб. ежегодно. Эти средства бизнес сможет использовать, например, для инвестиций, пополнения оборотных средств или рефинансирования текущих обязательств.
Акцент на возможных способах применения привлеченных за счет «зонтов» денег не случаен: на Петербургском международном экономическом форуме этого года президент «Опоры России» Александр Калинин отмечал: оборотных средств сектору крайне не хватает, в связи с чем спрос на займы под высокий процент со стороны МСП не сокращается. При этом более чем в половине случаев банки отвечали отказом на заявку по кредиту (см. “Ъ” от 4 июня). В течение этого лета аналитики продолжали фиксировать не очень оптимистичные настроения в секторе, отмечая, что спрос на заемное финансирование продолжает расти (см. “Ъ” от 22 августа и от 22 сентября).
Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев называет «зонтичные» поручительства одной из самых эффективных мер поддержки малого бизнеса. «Это действительно рабочая и очень востребованная история»,— говорит он, уточняя, что инструмент подходит далеко не всем. Во-первых, для доступа к этому виду господдержки предприятие должно соответствовать ряду критериев. Во-вторых, поскольку поручительства покрывают только 50% обеспечения по кредиту, не все предприятия имеют его вторую часть в достаточном объеме, а потому банки отказывают в займах из-за кредитных рисков. Наконец, лимиты распределяются между банками и потому ограниченны. «Масштабы этой программы меньше, чем спрос на нее»,— заключает Павел Самиев.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 2