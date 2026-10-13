Малому бизнесу обновили «зонтик»

Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев называет «зонтичные» поручительства одной из самых эффективных мер поддержки малого бизнеса. «Это действительно рабочая и очень востребованная история»,— говорит он, уточняя, что инструмент подходит далеко не всем. Во-первых, для доступа к этому виду господдержки предприятие должно соответствовать ряду критериев. Во-вторых, поскольку поручительства покрывают только 50% обеспечения по кредиту, не все предприятия имеют его вторую часть в достаточном объеме, а потому банки отказывают в займах из-за кредитных рисков. Наконец, лимиты распределяются между банками и потому ограниченны. «Масштабы этой программы меньше, чем спрос на нее»,— заключает Павел Самиев.