Маск анонсировал полет человекоподобного робота Optimus на Марс в 2026 году

Космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года, сообщил миллиардер Илон Маск. По его словам, если миссия окажется успешной, в 2029-м там смогут высадиться и люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

«Более вероятная дата — 2031 год»,— уточнил Илон Маск в социальной сети X. На его пост ответил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он предложил господину Маску отправить совместную экспедицию на Марс в 2029 году.

«Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его разрушению»,— подчеркнул господин Дмитриев. Глава РФПИ напомнил, что 50 лет назад состоялся первый международный полет в космос — миссия «Союз-Аполлон».

На прошлой неделе Starship второй раз подряд взорвалась во время испытаний. Это восьмой неудачный полет ракеты. По данным SpaceX, запуск с космодрома в Техасе прошел успешно, потом носитель Super Heavy штатно отделился, но связь с самим кораблем была потеряна.

Подробности — в материале «Ъ» «На одну орбиту дважды не долетишь».