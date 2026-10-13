Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до 75
Обновлено14.10.2026, 03:24
Силы ПВО уничтожили еще 45 БПЛА над Московским регионом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток в регионе было сбито 75 беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы.
С 22:00 мск 13 октября в аэропортах Москвы Внуково, Домодедово и Жуковский действуют ограничения на полеты: авиагавани не обслуживают авиарейсы. Около полуночи идентичная мера была введена в Шереметьево. По информации ТАСС, более 30 самолетов, летевших в Москву, перенаправили в другие города.