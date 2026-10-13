В шахтах окрепли оценки

В NEFT Research отмечают, что дисконт на российский уголь к австралийскому на восточном направлении в прошедшие летние месяцы был минимальным в том числе из-за перебоев в поставках из Индонезии и снижения добычи в Китае. Но для сохранения темпов отгрузки в четвертом квартале и в 2027 году экспортеры будут вынуждены возвращаться к практике гибких скидок, ожидают аналитики. На Балтике, говорится в обзоре, дисконт также пока снижен из-за блокировки южного направления, но по мере стабилизации логистики может вернуться к исходным значениям. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Байков добавляет, что скидка может расширяться и при обострении конкуренции с индонезийским и австралийским углем.