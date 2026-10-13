В шахтах окрепли оценки
Аналитики повысили прогноз экспортных цен на российский уголь
14.10.2026, 02:45
Экспортные цены на российский энергетический уголь на ключевых направлениях до конца этого года могут оказаться выше ожидаемых благодаря высокому зимнему спросу и укрепившимся мировым котировкам. В 2027 году аналитики ждут коррекции, но допускают, что поддержать рынок могут новые перебои с поставками.
В NEFT Research повысили прогноз экспортных цен на российский энергетический уголь на 2026–2027 годы, следует из сентябрьского обзора аналитиков. Так, если в конце июня они закладывали стоимость угля 5500 ккал на 1 кг на восточном направлении на четвертый квартал $84 за тонну, то теперь подняли оценку до $98 за тонну. Прогноз котировок на 2027 год по этому индексу повышен до $99–84 за тонну против прежних $88–78 за тонну.
На Северо-Западе, согласно NEFT Research, уголь 6000 ккал на 1 кг в четвертом квартале может стоить $89 за тонну, тогда как ранее ожидалось $75 за тонну. Прогноз на 2027 год по этому направлению повышен с $70–65 до $77–68 за тонну. На юге стоимость угля этой марки в четвертом квартале составит $89 за тонну против ранее ожидавшихся $84 за тонну, оценка на 2027 год повышена до $83–76 с $80–77 за тонну.
Как говорится в обзоре, оценки по всем ключевым глобальным котировкам на период до конца 2026 года повышены с учетом устойчивой динамики мировых цен и геополитических рисков. В 2027–2028 годах глубокого падения котировок не ожидается из-за роста капиталоемкости добычи и трансформации логистики, считают аналитики. В NEFT Research отмечают, что на предложение повлияло и ограничение отгрузок в Черноморском регионе. Это вынудило российских экспортеров перебрасывать объемы на Северо-Запад и Восток, что усилило нагрузку на порты Балтики, вызвав там подъем котировок, и обострило дефицит пропускной способности на Восточном полигоне, указывают аналитики.
До конца года, сказано в обзоре, цены на российский уголь будут держаться на сравнительно высоких уровнях за счет стабильного спроса на спот-рынке в зимний отопительный период. Основной объем закупок продолжат формировать Китай, Индия и Южная Корея. И хотя увеличение поставок в Турцию из-за ограничений на Черном море под вопросом, альтернативным рынком может стать Египет, где спрос формируют цементные предприятия, ожидают аналитики.
В NEFT Research отмечают, что дисконт на российский уголь к австралийскому на восточном направлении в прошедшие летние месяцы был минимальным в том числе из-за перебоев в поставках из Индонезии и снижения добычи в Китае. Но для сохранения темпов отгрузки в четвертом квартале и в 2027 году экспортеры будут вынуждены возвращаться к практике гибких скидок, ожидают аналитики. На Балтике, говорится в обзоре, дисконт также пока снижен из-за блокировки южного направления, но по мере стабилизации логистики может вернуться к исходным значениям. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Байков добавляет, что скидка может расширяться и при обострении конкуренции с индонезийским и австралийским углем.
Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов ожидает, что на конец года цены на энергетический уголь сохранятся на уровнях, близких к текущим, а дисконты на российское сырье на восточном направлении останутся в диапазоне 22–25%. Дальнейшая динамика, по его мнению, будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке. Господин Красноженов прогнозирует, что российские экспортеры продолжат осваивать рынки Азии, включая Вьетнам, Тайвань и Шри-Ланку, тогда как продажи в Турцию будут зависеть от решения транспортных проблем.
В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) считают, что до конца года котировки угля удержатся на высоком уровне за счет сезонного спроса, но ближе к концу первого квартала 2027 года цены окажутся под давлением. Спрос начнет снижаться, а эффект от мер по увеличению добычи китайского угля станет более явным, отмечают в ЦЦИ. Хотя, добавляют аналитики, изменить баланс мирового рынка в 2027 году может реализация курса Индонезии по регулированию экспортных цен и добычи угля. Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков полагает, что поддержать котировки в 2027 году могут лишь затяжной газовый кризис, сокращение добычи в Индонезии и Китае или перебои с поставками.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 9