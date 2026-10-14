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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Происшествия

Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Саратовской области

14.10.2026, 04:25
Несколько домов были повреждены в городе Балаково Саратовской области при атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram. Предварительно известно об одном погибшем. На месте работают все оперативные службы.
Об угрозе атаки беспилотников господин Бусаргин сообщил около 1:00 мск. По данным Росавиации, около 23:00 в аэропорту Саратова были введены ограничения на обслуживание авиарейсов. Они действуют до сих пор.