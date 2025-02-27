Гуманоидного робота G1 обучили искусству кунг-фу

Китайская компания Unitree Robotics представила обновление для своего гуманоидного робота G1, расширяющее его возможности балансировки и движения. Теперь робот стоимостью $16 тыс. способен выполнять приемы кунг-фу, демонстрирующие высокую гибкость и точность движений.

В Unitree предостерегают пользователей от внесения опасных модификаций или использования робота в рискованных ситуациях. Робот G1 оснащен 23 степенями свободы и трехпалыми руками, что позволяет ему выполнять сложные задачи с высокой точностью.

Ранее Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) начала разработку роботов-гуманоидов, способных помогать пользователям в повседневных задачах. О создании робота-гуманоида думают также и в OpenAI.

Евгений Федуненко