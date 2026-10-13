Домам предписана идентификация

Виталий Мутко пояснил, что объединение данных должно обеспечить прозрачность истории объекта — от земельного участка до оформления прав и эксплуатации дома — для ведомств, участников рынка и покупателей. Сейчас, по его словам, сведения об объектах и правах распределены по разным реестрам и системам, что повышает издержки для граждан при покупке или строительстве жилья. Как пояснили “Ъ” в ДОМ.РФ, наиболее затратными с точки зрения издержек являются операции с данными: поиск, подтверждение права, сбор сведений и их дальнейшая передача. В госкорпорации отмечают, что участники рабочей группы (представляют свыше 50 организаций) не просят создавать новые госсистемы, а предлагают внедрить «соединительные элементы» и единые правила доступа к реестрам, оставив за государством функцию источника данных, а за бизнесом — развитие конкурентных сервисов.