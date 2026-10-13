Домам предписана идентификация
Данные о строящейся и готовой недвижимости предложено объединить
14.10.2026, 02:45
Цифровые сервисы по жилищному строительству и рынку недвижимости предложено связать в единый контур — как сообщили в ДОМ.РФ, такая инициатива подготовлена экспертной группой с участием 50 представителей этих секторов. Предполагается, что сквозная идентификация объектов позволит не дублировать данные, которые сейчас распределены по разным системам, в итоге сократятся издержки при покупке или строительстве жилья, а также повысится прозрачность сделок. Эксперты предупреждают, что интеграция потребует обеспечения актуальности и безопасности данных.
Экспертная группа под руководством гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко предложила связать цифровые сервисы жилищного строительства и рынка недвижимости в единый контур данных. Инициатива, как сообщили 13 октября в ДОМ.РФ, разработана в рамках подготовки Национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года и направлена на устранение дублирования сведений при строительстве, продаже и аренде жилья.
Виталий Мутко пояснил, что объединение данных должно обеспечить прозрачность истории объекта — от земельного участка до оформления прав и эксплуатации дома — для ведомств, участников рынка и покупателей. Сейчас, по его словам, сведения об объектах и правах распределены по разным реестрам и системам, что повышает издержки для граждан при покупке или строительстве жилья. Как пояснили “Ъ” в ДОМ.РФ, наиболее затратными с точки зрения издержек являются операции с данными: поиск, подтверждение права, сбор сведений и их дальнейшая передача. В госкорпорации отмечают, что участники рабочей группы (представляют свыше 50 организаций) не просят создавать новые госсистемы, а предлагают внедрить «соединительные элементы» и единые правила доступа к реестрам, оставив за государством функцию источника данных, а за бизнесом — развитие конкурентных сервисов.
Ключевая идея — в сквозной идентификации объектов, обеспечении безопасного доступа коммерческих платформ к госреестрам, что позволит участникам рынка не передавать одни и те же документы многократно. Например, для многоквартирных домов предлагается создать цифровой профиль каждого объекта — с дальнейшим обменом строительной документацией между участниками и госсистемами. Для индивидуального жилищного строительства предлагается объединить на платформах выбор подрядчика, финансирование, контроль работ и регистрацию прав. Для продажи или покупки недвижимости предлагается сделать проверку недвижимости, оформление сделки доступными через выбранную пользователем платформу, а для аренды — проверку прав наймодателя, цифровую фиксацию расчетов и состояния жилья.
Проблема фрагментации данных в жилищной сфере стоит остро, говорит первый заместитель гендиректора фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев. По его словам, задача уже решается с помощью, например, цифровых паспортов объектов с уникальным идентификационным номером и работы единого центра компетенций, задачей которого является координация оцифровки всего девелоперского цикла. «Сейчас мы находимся на стадии перехода от пилотных проектов к масштабированию на основе единого отраслевого контура данных»,— отмечает Виктор Агеев.
Рынку, полагает директор практики «Государственные и социальные инициативы» «Рексофт Консалтинга» Анастасия Окунева, требуется оперативное и бесшовное объединение данных для принятия быстрых управленческих решений застройщиками, риэлторами и региональными властями. Инструмент будет эффективен для контроля, аналитики и принятия решений, добавляет партнер группы форензик ДРТ Анвар Асрутдинов.
При этом, отмечает руководитель экосистемы для девелоперов ЕРЗ Кирилл Холопик, нужно решить несколько задач: обеспечение полноценного доступа к данным, цифровая идентификация объектов недвижимости в целом и их отдельных элементов, унифицированное структурирование данных. Кроме того, говорит зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, данные должны быть актуальными и сопоставимыми — необходимо заранее определить, кто отвечает за их достоверность и исправление возможных ошибок. Также, подчеркивает он, важно обеспечить сохранность информации и сокращение административных процедур за счет таких изменений.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 2