Google представила новые ИИ-модели для робототехники

Американская корпорация Google вчера представила Gemini Robotics — технологию искусственного интеллекта, предназначенную специально для робототехники. Она базируется на ИИ-технологии Google — Gemini 2.0 и использует продвинутую систему технического зрения робота (VLA), которая позволяет напрямую контролировать действия роботов.

Вторая ИИ-модель называется Gemini Robotics-ER, которая использует новейшие системы анализа пространственных образов, позволяющих робототехникам разрабатывать свои собственные программы на основе технологий «воплощенного мышления» ИИ Gemini.

Google отмечает, что новые модели позволяют разрабатывать и создавать роботов, способных самостоятельно анализировать и выполнять различные действия в физическом пространстве — перемещение, задачи на логику, бытовые задачи, интерактивное взаимодействие с человеком, анализ изменения окружающей обстановки и т. д.

Евгений Хвостик