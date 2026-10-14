Более 30 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города
14.10.2026, 03:29
Более 30 самолетов, летевших в Москву, были перенаправлены в другие города из-за ограничений на полеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочные службы столичных аэропортов.
Как сообщает агентство, 19 бортов не смогли приземлиться во Внуково — самолеты из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Санкт-Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара ушли на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде, Минске, Санкт-Петербурге, Пскове и Стамбуле.
В Домодедово четыре рейса из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады направили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.
В Шереметьево не смогли прибыть 12 рейсов, следовавших из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.
С вечера 13 октября во всех аэропортах Московского авиационного узла действуют ограничения на обслуживание авиарейсов. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, с 23:45 мск на пути к столице было уничтожено более 100 БПЛА.