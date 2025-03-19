Сняты ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода и Казани

Аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» и международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая возобновили работу, сообщили в Росавиации. Ограничения действовали с 5:30 мск.

Уточняется, что ограничения на прием и вылет самолетов в нижегородском аэропорту сняли в 6:05 мск, в казанском — в 6:30 мск. Ранее ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В этот период по одному самолету из каждого аэропорта было отправлено на запасной.

Также сегодня ночью приостановил работу аэропорт Нижнекамска «Бегишево». В нем ограничения продолжают действовать с 5:30 мск.