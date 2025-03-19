В Тульской области отражены удары беспилотников

Российские ПВО уничтожили дроны ВСУ в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Угрозу БПЛА объявили в регионе накануне, 18 марта, в 21:57 мск.

«Разрушений и пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб. Ситуация находится под контролем»,— говорится в сообщении в Telegram-канале. Число отраженных беспилотников не уточняется.

Последний раз об ударах БПЛА по Тульской области сообщалось вечером 16 марта. Тогда в небе над регионом сбили один дрон ВСУ.