Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнекамска

Аэропорт Нижнекамска «Бегишево» приостановил работу, сообщили в Росавиации. Ограничения действуют с 5:30 мск.

Также введены временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Речь идет о международном казанском аэропорте имени Габдуллы Тукая и нижегородском — «Стригино».

Ограничительные меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, указано в сообщении Росавиации.

Сегодня ночью ВСУ атаковали станицу Казанскую на Кубани (Краснодарский край). Из-за обломков беспилотника загорелась местная нефтебаза. Кроме того, об угрозе беспилотной опасности в Северной Осетии сообщал глава региона Сергей Меняйло.