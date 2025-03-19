Трамп: Канада должна была стать 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп назвал Канаду худшей страной, с которой он вел переговоры. Он также обвинил Оттаву в том, что она делает наименьшие взносы в НАТО. При этом господин Трамп считает, что Канада должна была стать 51-м штатом США.

«Канада должна была стать 51-м штатом, мы ее субсидируем каждый год на $200 млрд. Мы не нуждаемся в их автомобилях или древесине. У нас достаточно своих ресурсов»,— сказал американский президент в интервью Fox News (цитата по ТАСС).

4 марта вступили в силу пошлины в размере 25% на импорт в США канадских товаров. В ответ Оттава объявила об аналогичных тарифах на американские товары. Тогда Дональд Трамп пообещал удвоить пошлины, а канадский премьер Джастин Трюдо обвинил американского президента в начале торговой войны. Канада подала иск во Всемирную торговую организацию.

Господин Трамп говорил, что включение Канады в состав США решило бы проблему пошлин. The Telegraph писала, что его старший советник по торговле и производству Питер Наварро призывает пересмотреть границу между Канадой и США.

Подробности — в материале «Ъ» «Опять двадцать пять».