Трамп пригрозил удвоить пошлины против Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада решит ввести ответные пошлины на американские товары, Вашингтон удвоит уже введенные тарифы. Незадолго до этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении ввести 25-процентные тарифы на товары из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что, когда он вводит ответную пошлину против США, наш ответный тариф немедленно увеличится на такую же сумму!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В начале февраля президент США подписал указ о введении пошлин в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая. Канада добилась отсрочки этой меры, пообещав реализовать план укрепления границы с США стоимостью $1,3 млрд и взять на себя новые обязательства по борьбе с наркоторговлей. Однако во вторник после полуночи (8:00 мск) пошлины в размере 25% вступили в силу.

Джастин Трюдо заявил, что тем самым США начали торговую войну против Канады. Он заверил, что подобными действиями американский президент не сможет «аннексировать» страну. Канадский премьер заявил о намерении провести переговоры с Дональдом Трампом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговая война с собой и миром».

Лусине Баласян