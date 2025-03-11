Трамп: включение Канады в состав США решило бы проблему пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что включение Канады в состав Соединенных Штатов привело бы к отмене всех пошлин. Перед этим он объявил о повышении пошлин на канадскую сталь и алюминий с 25% до 50%. Они начнут действовать с 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

«Единственное, что имеет смысл,— это чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Это привело бы к полной отмене всех пошлин и всего остального… Искусственная линия разграничения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и красивая страна в мире»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как добавил господин Трамп, повышение пошлин на сталь и алюминий стало ответом на решение властей провинции Онтарио ввести 25-процентные тарифы на электроэнергию, которая поступает из США. В некоторых районах будет введено чрезвычайное положение в сфере энергетики. Президент США также потребовал от властей Канады отменить пошлины на фермерские товары, размер которых варьируется от 250% до 390%.

Дональд Трамп также пригрозил ввести 2 апреля пошлины на автомобили, ввозимые из Канады. По его словам, американские производители с легкостью заменят канадские машины, а автопрому Канады придет конец.

4 марта начали действовать американские тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая. Страны ввели ответные пошлины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доллар провоевался».