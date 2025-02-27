Telegraph: советник Трампа призывает пересмотреть границу между Канадой и США

Старший советник Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро призывает американских переговорщиков обсудить с властями Канады пересмотр границы между США и Канадой. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.

«(Питер.— "Ъ") Наварро рекомендовал пересмотреть границу между Канадой и США, что просто безумно и опасно»,— приводит The Telegraph слова источника.

Дональд Трамп еще до инаугурации неоднократно предлагал сделать Канаду территориальной единицей США. Канада отказалась от предложений главы соседнего государства. В конце января Дональд Трамп пообещал жителям Канады налоговые послабления, если их народ выступит за присоединение к стране-соседу.

В феврале господин Трамп сказал журналистам на борту своего самолета в ходе поездки в штат Луизиана: «Представьте, какой красивой могла бы быть эта страна без искусственно проведенной линии (границы.— "Ъ"), которую кто-то начертил много лет назад».

Подробнее об отношениях США и Канады — в материале «Ъ» «С "Глаз" долой, а Маска — вон».

Анастасия Домбицкая