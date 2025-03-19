Главные новости к утру 19 марта

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин не выдвигал никаких требований о прекращении военной помощи Киеву, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он уточнил, что эта тема вообще не затрагивалась. Однако, по версии Кремля, этот вопрос все же обсуждался. Одним из условий Москвы для полной остановки боевых действий было прекращение военной помощи и предоставления разведывательных данных Киеву.

Делегации Вашингтона и Москвы встретятся в саудовской Джидде в воскресенье, 23 марта, сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф. Он уточнил, что центральной темой переговоров станут детали договоренностей с Украиной о прекращении огня. Со стороны США в Саудовскую Аравию прибудет госсекретарь Марко Рубио.

Производство мороженого в России в 2025 году может вырасти на 8–9%, достигнув рекордных 650 тыс. тонн. Наращивать выпуск продукции бизнес стимулирует увеличивающийся спрос в рознице и общепите, который, в свою очередь, разгоняет увеличение доходов населения. Однако сдерживать активность может снижение рентабельности производства мороженого с 20% до 15%.

Минфин подготовил отзыв на законопроект об универсальном платежном QR-коде, который поддерживает позицию ЦБ. Однако не все министерства и ведомства согласились с таким подходом, единая позиция правительства по этому вопросу пока не выработана. Эксперты отмечают, что у консорциума банков, который представляет альтернативный платежный сервис на основе QR, еще есть шансы отстоять свою модель.